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Власти Зауралья предлагают передать озеро Медвежье региону

Новости Урала
21 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

С передачей таких водоемов на региональный уровень ускорятся сроки их передачи в долгосрочное пользование, уйдут лишние административные барьеры, считают власти Курганской области

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Курганской области предлагают передать полномочия по озеру Медвежье и других закрытых водоемов региону, сообщил в среду председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов на заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО. Сейчас Медвежье находится в федеральной собственности.

"Один из вопросов, на который мы бы хотели обратить внимание - это сохранение водных биологических ресурсов озера Медвежье, оно расположено в санаторно-курортной зоне. На сегодняшний день сложно осуществлять контроль добычи ценного биоресурса с этого озера, что наносит большой ущерб окружающей среде", - сказал он.

Как пояснил в беседе с ТАСС начальник отдела животноводства и племенной работы департамента агропромышленного комплекса Курганской области Владимир Марфицин, основной биоресурс озера - артемия (род ракообразных - прим. ТАСС). "Она считается ценным биоресурсом", - уточнил он.

Другие предложения

По мнению Марфицина, необходимо передать в региональную собственность все замкнутые водоемы. "С передачей таких водоемов на региональный уровень ускорятся сроки их передачи в долгосрочное пользование, уйдут лишние административные барьеры, такие как согласование с различными федеральными структурами. На тех водоемах, которые переданы в долгосрочное пользование по результатам аукционов и конкурсов, разрешена работа по промышленному и товарному рыболовству. На сегодняшний день в долгосрочное пользование передано порядка 10-15% таких водоемов, если мы эту процедуру ускорим, сможем работать на большем количестве водных объектов", - пояснил он, добавив, что всего в регионе порядка 3 тыс. замкнутых водоемов.

Собеседник агентства отметил, что соответствующее предложение было направлено в Минсельхоз России.

"Понимание, что внутренними водоемами должен заниматься непосредственно субъект, есть. На местах проще регулировать деятельность рыбхоза, нежели из Москвы. Соответствующий доклад мы направили президенту России", - цитирует пресс-служба правительства Зауралья директора департамента регулирования в сфере рыболовного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгения Каца.

В прошлом году добыча водных биоресурсов в Курганской области составила более 4 тыс. тонн. Однако общий потенциал региона, по данным властей, - 7,5 тыс. тонн. "Это прогноз, который реально достижим с учетом всех нюансов, та задача, которая может быть решена в среднесрочной перспективе", - подчеркнул Марфицин.

Озеро Медвежье находится на юге Курганской области, общая площадь водоема - около 61 кв. км, средняя глубина - 0,5-0,7 метра, максимальная - 1,2 метра. В озере много растворенной соли, оно известно своими лечебными свойствами. В феврале 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила россиянам заменить отдых на Мертвом море поездкой на Медвежье озеро.

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