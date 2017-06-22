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Более 600 садоводческих участков подтоплены в Тюменской области из-за паводка

Новости Урала
22 июня, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

На территории Ишима остается подтопленным 351 нежилой садоводческий участок

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Более 600 садоводческих участков подтоплены в Тюменской области из-за сильного паводка, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

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© Михаил Слинкин/ГУ МЧС по Тюменской области

Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых вод

В Тюменской области 40 домов остаются подтопленными из-за паводка

Тюменская область просит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от паводка

"По состоянию на 09:00 по местному времени (07:00 мск) на территории города Ишима остается подтопленным 351 нежилой садоводческий участок, в городе уровень воды в реке продолжает снижаться, на данный момент составляет 697 см. В Ишимском районе подтоплены 25 участков, на территории Абатского муниципального района подтоплены 270 участков, уровень воды в реке Ишим составляет 997 см. В Викуловском районе подтопленных жилых домов нет, уровень воды в реке Ишим на территории района составляет 1001 см", - уточняется в сообщении.

В 2017 году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько муниципалитетов Тюменской области, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся аварийно- восстановительные работы. Материальную помощь уже получили более 200 семей.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских сообщил ТАСС, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и пространств под мостами.

Кроме того, губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее сообщил ТАСС, что уже подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

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