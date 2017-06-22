В Курганской области восстановлено электроснабжение, нарушенное грозой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение жителей Курганской области, прерванное из- за дождя и грозы. Об этом в четверг сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

"21 июня в 22:00 аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении. Отмечается, что к работам привлекались 28 бригад в составе 126 человек и 42 единиц специальной техники.

В воскресенье, 18 июня, из-за непогоды без электроснабжения остались порядка 18,6 тыс. жителей в 62 населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что дождь, гроза и порывистый ветер до 22 м/с в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате сильного ветра пострадали пять человек, в том числе двое детей.