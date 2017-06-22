Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газпромбанк одобрил кредит "Уралмашзаводу" почти на 650 млн рублей

Новости Урала
22 июня, 11:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Предприятие обязано закрыть кредит до 19 июня 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Газпромбанк одобрил кредит для "Уралмашзавода" в размере 643 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 643 млн рублей, 2,97%", - говорится в сообщении.

Завод обязан закрыть кредит до 19 июня 2018 года.

ТАСС пока не располагает информацией пресс-службы завода о целях кредита. Ранее сообщалось, что Газпромбанк, который является прямым владельцем контрольного пакета акций ПАО "Уралмашзавод", инвестировал в новый цех предприятия почти 1 млрд рублей.

"Уралмашзавод" - одно из крупнейших предприятий на российском рынке оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, а также сферы стройматериалов и энергетики. Сейчас завод развивает отношения с Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Пакистаном и Туркменистаном, а также с партнерами в странах Европы и Африки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
2
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
3
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
4
ЕГЭ по русскому языку не сдали 0,5% участников экзамена
5
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"
Темы дня
Загрузка...
Реклама