Газпромбанк одобрил кредит "Уралмашзаводу" почти на 650 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Газпромбанк одобрил кредит для "Уралмашзавода" в размере 643 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации.
"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 643 млн рублей, 2,97%", - говорится в сообщении.
Завод обязан закрыть кредит до 19 июня 2018 года.
ТАСС пока не располагает информацией пресс-службы завода о целях кредита. Ранее сообщалось, что Газпромбанк, который является прямым владельцем контрольного пакета акций ПАО "Уралмашзавод", инвестировал в новый цех предприятия почти 1 млрд рублей.
"Уралмашзавод" - одно из крупнейших предприятий на российском рынке оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, а также сферы стройматериалов и энергетики. Сейчас завод развивает отношения с Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Пакистаном и Туркменистаном, а также с партнерами в странах Европы и Африки.