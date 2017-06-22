Газпромбанк одобрил кредит "Уралмашзаводу" почти на 650 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Газпромбанк одобрил кредит для "Уралмашзавода" в размере 643 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 643 млн рублей, 2,97%", - говорится в сообщении.

Завод обязан закрыть кредит до 19 июня 2018 года.

ТАСС пока не располагает информацией пресс-службы завода о целях кредита. Ранее сообщалось, что Газпромбанк, который является прямым владельцем контрольного пакета акций ПАО "Уралмашзавод", инвестировал в новый цех предприятия почти 1 млрд рублей.

"Уралмашзавод" - одно из крупнейших предприятий на российском рынке оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, а также сферы стройматериалов и энергетики. Сейчас завод развивает отношения с Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Пакистаном и Туркменистаном, а также с партнерами в странах Европы и Африки.