Ученые УрО РАН впервые представят разработки на стенде Екатеринбурга на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского отделения (УрО) РАН впервые представят инновационные разработки на стенде Екатеринбурга на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Презентация проектов состоится в рамках отдельного круглого стола, сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя УрО РАН по научно- организационной работе Николай Мушников.

"Это будет не выставочный стенд, а круглый стол, который пройдет 11 июля. Предполагается, что в формате круглого стола мы заслушаем и обсудим доклады ученых о разработках, перспективных для их коммерциализации, а также доклады от представителей промышленных предприятий, которые уже реализуют их. Так, мы хотим показать реальную связь между наукой и производством. Для нас также важно чтобы показать, что разработки могут применяться не только в интересах отдельных предприятий, но и широко использоваться на предприятиях региона", - сказал собеседник агентства.

По словам Мушникова, запланирована презентация нескольких проектов в разных сферах. "К примеру, будет представлен доклад по упрочнению поверхности металлических материалов. Эта инновационная разработка создана в Институте физики металлов и Институте машиноведения УрО РАН. Также будет доклад от Института химии твердого тела УрО РАН о сорбентах, которые позволяют эффективно очищать воду от загрязнений", - пояснил он.

Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в рамках ИННОПРОМа состоится подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и президиумом УрО РАН. "В рамках соглашения власти города будут помогать УрО РАН в области сотрудничества с предприятиями и инвесторами, которые в будущем смогут использовать и внедрять разработки ученых. УрО РАН будет оказывать поддержку городу в создании прогнозных и перспективных документов по развитию Екатеринбурга", - уточнили там.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.