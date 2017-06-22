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МЧС применяет водолазное оборудование и беспилотники для поиска мальчика на Урале

Новости Урала
22 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

10-летний ребенок пропал 14 июня в городе Касли Челябинской области

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС применяют водолазное оборудование и беспилотные летательные аппараты для поиска 10-летнего мальчика, который пропал 14 июня в городе Касли Челябинской области, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.

"Во время поисков на озере Светлое на месте работали специалисты областной службы спасения и специализированной пожарно-спасательной части. При помощи водолазного снаряжения, сонара и лодок проводили обследование береговой линии, акватории и водной глади водоема", - уточняется в сообщении.

Также для осмотра территории с воздуха сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, специального управления ФПС № 1 МЧС России (город Озерск) и военнослужащими Уральского учебного спасательного центра были запущены беспилотные летательные аппараты. "Съемка с квадрокоптеров велась на территории устья канала, городского пляжа и озера Светлое", - уточняется в сообщении ведомства.

Для поисков ребенка группировка межведомственных сил была разбита на четыре поисковых отделения для работы на четырех участках.

Ранее ТАСС сообщал, что мальчик поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила его мать. В поисках мальчика задействованы более 100 сотрудников полиции, в том числе из областного управления МВД и кинологического центра, а также сотрудники других служб и ведомств.

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