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В самом грязном городе Урала построят новые объекты для очистки водохранилища

Новости Урала
22 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Проект предусматривает строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий Карабашского городского округа

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Донат Сорокин/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

© Вид на завод "Карабашмедь" в городе Карабаш

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новые канал и плотина для очистки Аргазинского водохранилища будут построены в Карабашском городском округе в Челябинской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Заксобрания региона.

"В настоящее время разработан проект для снижения влияния загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища. Проект предусматривает строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий Карабашского городского округа, а также строительство плотины для перехвата оставшегося стока реки и организации гидроботанической площадки за счет высадки камыша, рогоза и других растений, поглощающих загрязняющие вещества. Отвод чистого стока обеспечит поступление в Аргази почти 9 млн кубометров чистой воды ежегодно", - сказали в пресс-службе.

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21 июня председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш на заседании сообщил, что реализация проекта запланирована на следующий год. "Это (водохранилище) единственный питьевой источник города Челябинска. Проект будет реализован в 2018 году", - сказал он.

По данным властей, новые объекты обеспечат сокращение загрязнения водохранилища в 20-25 раз.

Экологическая ситуация в Карабаше

Карабаш считается одним из самых загрязненных мест на планете несмотря на то, что в настоящее время он исключен из перечня городов с наиболее высоким уровнем атмосферного загрязнения. Из-за длительных выбросов сернистого ангидрида (который при взаимодействии с содержащейся в атмосфере водой образует серную кислоту) в окрестностях завода "Карабашмедь" полностью исчезла растительность. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена, город был объявлен зоной экологического бедствия. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

По данным Русской медной компании, владеющей заводом, модернизация производства на "Карабашмеди" ведется с 2004 года. Однако в 2010 году появились сообщения о гибели растительности на приусадебных участках жителей Карабаша из-за выброса сернистого ангидрида. Это стало поводом для проверки предприятия прокуратурой Челябинской области, по итогам которой завод привлекли к административной ответственности и обязали провести модернизацию металлургического оборудования и производственного процесса, а также осуществить мероприятия по прекращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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