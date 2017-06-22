Партия "Народ против коррупции" выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Политическая партия "Народ против коррупции" выдвинула в губернаторы Свердловской области Виктора Костромина, который возглавляет центральный совет Общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"22 июня в рабочую группу избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Виктор Костромин. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на съезде партии "Народ против коррупции", прошедшем в Москве", - сообщил в пресс-службе.

По итогам рассмотрения документов председатель областного избиркома Валерий Чайников выдал Костромину письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда, добавили в пресс-службе.

Ранее в избиркоме сообщали, что для выдвижения в губернаторы кандидат должен пройти еще и "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый кандидат должен собрать не менее 126 и не более 132 подписей в свою поддержку, подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, остальные - от депутатов сельских и городских поселений.

Свердловский облизбирком ранее принял документы еще от шести кандидатов на пост главы Свердловской области: от врио главы региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые").

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года.