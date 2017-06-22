Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь поиска пропавшего в Челябинской области мальчика увеличена в четыре раза

Новости Урала
22 июня, 20:43 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 22, июня. /ТАСС

Десятилетний ребенок пропал 14 июня в городе Касли

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Полицейские, спасатели и волонтеры ищут пропавшего 14 июня в городе Касли Челябинской области десятилетнего мальчика. Площадь поисков расширена с 50 до более чем 200 квадратных километров, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками полиции Челябинской области продолжается розыск несовершеннолетнего <…>, пропавшего в городе Касли 14 июня 2017 года. В поисковых мероприятиях задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров. Ориентировки размещены в местах с массовым пребыванием граждан", - пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что 14 июня в городе Касли десятилетний мальчик поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Убийство малолетнего".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама