Площадь поиска пропавшего в Челябинской области мальчика увеличена в четыре раза

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Полицейские, спасатели и волонтеры ищут пропавшего 14 июня в городе Касли Челябинской области десятилетнего мальчика. Площадь поисков расширена с 50 до более чем 200 квадратных километров, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.
"Сотрудниками полиции Челябинской области продолжается розыск несовершеннолетнего <…>, пропавшего в городе Касли 14 июня 2017 года. В поисковых мероприятиях задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров. Ориентировки размещены в местах с массовым пребыванием граждан", - пояснили в полиции.
Ранее сообщалось, что 14 июня в городе Касли десятилетний мальчик поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Убийство малолетнего".