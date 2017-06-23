ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев впервые выступит с Уральским молодежным симфоническим оркестром на сцене Свердловской филармонии 25 июня. Осенью музыканты отправятся с пианистом на фестивали Crescendo в Сочи, Пскове и Москве, сообщили в пятницу в пресс-службе филармонии.

"С 25 по 27 июня Екатеринбургу предстоит трехдневный драйв в обществе одного из самых известных пианистов России на фестивале "Денис Мацуев представляет..." Для Уральского молодежного симфонического оркестра июньский фестиваль станет дебютом с мэтром. Но уже решено, что сотрудничество продолжится: с Денисом Мацуевым оркестр будет выступать на фестивалях Crescendo в Сочи, Пскове и Москве осенью этого года", - сказали в филармонии.

Там отметили, что музыканты представят одно из самых известных сочинений Джорджа Гершвина - Рапсодию в стиле блюз. "Пианист выйдет к оркестру вместе со своими многолетними партнерами в джазе - контрабасистом Андреем Ивановым и ударником Александром Зингером", - сказали там.

На концерте Мацуев, который также является президентом благотворительного фонда "Новые имена", назовет стипендиатов фонда из числа одаренных учеников музыкальных школ и школ искусств Свердловской области. "Лучшие из лучших станут солистами первого фестивального концерта и выступят вместе с молодежным оркестром", - добавили в филармонии.

На трехдневном фестивале зрители впервые увидят сольную программу Мацуева, выступление грузинского пианиста и композитора Сандро Небиеридзе, джазовые импровизации на классические темы в исполнении Мацуева, баяниста Айдара Гайнуллина и юных музыкантов - обладателей Гран-при телевизионного конкурса "Синяя птица".

Как отметили в филармонии, два десятилетия дружбы свердловского учреждения и Мацуева привели к созданию в Екатеринбурге его именного фестиваля. За это время он дал в городе 30 концертов. "Идея фестиваля - представить преемственность поколений российской исполнительской школы и дать возможность молодым музыкантам звучно заявить о себе на этапе старта", - отметили организаторы. С Уральским филармоническим оркестром Мацуева связывают встречи в Екатеринбурге и крупные проекты в других российских городах - "Звезды на Байкале" в Иркутске и Crescendo в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, региональные фестивали в Перми и Челябинске.