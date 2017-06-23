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Пропавшего в окрестностях Когалыма 11-летнего мальчика ищут с помощью вертолета

Новости Урала
23 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

19 июня ребенок отправился купаться на речку, домой он не вернулся. Возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели привлекли вертолет к поискам 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня около реки в окрестностях Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в городской администрации.

"Помощь оказывают горожане, предприятия и организации города, предприниматели. Они подвозят продовольствие, необходимое оборудование, технику. В помощь поисковикам обществом "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" выделен вертолет, на котором будет осуществляться патрулирование территории с воздуха", - приводит пресс-служба мэрии слова руководителя штаба поисково-спасательных работ, заместителя главы города Сергея Подивилова.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело. По предварительным данным, 19 июня около 14:00 мск ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой мальчик не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.

Поиски мальчика продолжаются четвертые сутки. Как сообщает оперативный штаб, в четверг, 22 июня, были проведены патрулирование русла реки и береговой линии, водолазные работы, установлены заградительные стены, но пока все безрезультатно. По словам специалистов, поиски осложняет сильное течение и плохая видимость под водой. В поисках участвуют специалисты казенного учреждения "Центроспас-Югория", сотрудники МЧС и отдела МВД по Когалыму, участники дайв-клуба "Лагуна", добровольцы.

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