Пропавшего в окрестностях Когалыма 11-летнего мальчика ищут с помощью вертолета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели привлекли вертолет к поискам 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня около реки в окрестностях Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в городской администрации.

"Помощь оказывают горожане, предприятия и организации города, предприниматели. Они подвозят продовольствие, необходимое оборудование, технику. В помощь поисковикам обществом "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" выделен вертолет, на котором будет осуществляться патрулирование территории с воздуха", - приводит пресс-служба мэрии слова руководителя штаба поисково-спасательных работ, заместителя главы города Сергея Подивилова.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело. По предварительным данным, 19 июня около 14:00 мск ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой мальчик не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.

Поиски мальчика продолжаются четвертые сутки. Как сообщает оперативный штаб, в четверг, 22 июня, были проведены патрулирование русла реки и береговой линии, водолазные работы, установлены заградительные стены, но пока все безрезультатно. По словам специалистов, поиски осложняет сильное течение и плохая видимость под водой. В поисках участвуют специалисты казенного учреждения "Центроспас-Югория", сотрудники МЧС и отдела МВД по Когалыму, участники дайв-клуба "Лагуна", добровольцы.