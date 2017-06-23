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Сервисный центр по ремонту американских вертолетов Bell заработает на Урале в 2018 году

Новости Урала
23 июня, 12:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, июня. /ТАСС

С 2015 года Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге выпустил три вертолета Bell в интересах училищ гражданской авиации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту американских вертолетов Bell заработает на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), который располагается в Екатеринбурге, до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Вадим Бадеха.

"В части технического обслуживания и ремонта вертолетов Bell заканчиваем сертификацию сервисного центра, надеемся, что с 2018 года начнется техобслуживание и ремонт. Рынок у него есть, это массовый вертолет", - отметил Бадеха.

По словам генерального директора, с 2015 года завод выпустил три вертолета Bell в интересах училищ гражданской авиации. "В среднем мы можем производить 3-4 вертолета в год. Сейчас обсуждаем покупку этих вертолетов с рядом заказчиков, надеемся, что до конца года мы сможем заключить контракты на будущие периоды", - уточнил он.

В мае 2015 года на выставке HeliRussia было подписано соглашение о сборке на территории УЗГА серийных вертолетов Bell-407 и Bell-505. А в конце года завод презентовал первый американский вертолет Bell, собранный на предприятии с применением уральских материалов.

О вертолетах Bell

Вертолет Bell-407 имеет полезную нагрузку до 1,1 тыс. кг, оснащен экономичным двигателем M250 Rolls-Royce. Оборудован улучшенной системой авионики для расчета показателей в режиме зависания. У обновленной модели вертолета увеличен межремонтный ресурс на 500 часов, что сокращает эксплуатационные расходы.

Компания Bell HeliCopter - американский производитель вертолетов, входящий в конгломерат Textron. Штаб-квартира компании располагается в Форт-Уэрте, Техас. Военное производство в Техасе, гражданское - в канадском городе Мирабель. Фирма обслуживает операторов, эксплуатирующих вертолеты Bell, в 120 странах мира.

Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.

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