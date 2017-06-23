Челябинский облизбирком просит силовиков разобраться с жалобой из Верхнеуральского района

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Избирательная комиссия Челябинской области направила письма губернатору и в правоохранительные органы с просьбой разобраться с заявлением секретаря территориальной избирательной комиссии Верхнеуральского района, в котором говорится о давлении со стороны районного главы. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-секретарь областного избиркома Светлана Мякишева.
"По поводу заявления о конфликте секретаря территориальной избирательной комиссии Верхнеуральского района с главой района направлены письма губернатору; заместителю губернатора, который занимается этими вопросами; в Следственный комитет; в прокуратуру. Избирательная комиссия просит правоохранительные органы разобраться в ситуации, выяснить, кто конкретно ей угрожает, все ли хорошо с точки зрения безопасности сотрудника", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время избирком области оказывает секретарю психологическую помощь. С ней созваниваются по три раза в день.
Как сообщалось ранее, 20 июня в ЦИК поступила коллективная жалоба от членов Верхнеуральской территориальной избирательной комиссии Челябинской области. Они заявили, что руководство района оказывает на них давление, чтобы принудить к увольнению секретаря комиссии. Для разбирательства в регион приезжал представитель ЦИК.
Комментарием главы района ТАСС пока не располагает.