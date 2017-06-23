Пилотные проекты по либерализации рынка газа РФ могут стартовать с 2018 г.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пилотные проекты по либерализации рынка газа в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области могут стартовать с 2018 года, сообщил ТАСС замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"Изначально тарифы и договоры цикличность имеют годовую, поэтому сейчас речь идет о подготовительных мероприятиях в течение года. А договорная кампания, сами договоры начинают исполняться со следующего года", - сказал он, подтвердив, что ФАС планирует начать эксперимент в 2018 г.

По словам Голомолзина, сейчас ведомство проводит подготовительный этап. "Несколько отстает нормативная база, но все, что возможно сделать, мы сделаем, так чтобы в договорной кампании 2018 года войти подготовленными", - сказал он, отметив, что все идет "по плану".

"Очередное заседание рабочей группы по этой теме состоится в первой декаде июля. Так что все идет, как мы и предполагали", - добавил замглавы ФАС.

Ранее Голомолзин сообщал, что пилотный проект по изменению госрегулирования цен на газ на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области планировалось реализовать в 2017 году. В целях реализации пилотного проекта в качестве рыночных индикаторов цен будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков. Предполагалось, что с первого квартала 2017 года объем ежемесячной реализации природного газа на биржевых торгах составит не ниже 3 млрд кубометров в месяц, при этом будет соблюден принцип регулярности и равномерности. Кроме того, планировался переход на единый тариф по транспортировке природного газа как для ПАО "Газпром", так и для независимых компаний.

Позже крупнейший в России независимый производитель газа "Новатэк" выступил против предложений ФАС по либерализации внутреннего рынка газа.