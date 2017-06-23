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Ученые из МГУ и ТюмГУ отправились в экспедицию по изучению ландшафтов в заповеднике Югры

Новости Урала
23 июня, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, июня. /ТАСС

Через тайгу проложено более 50 км маршрутов для описания ландшафтного разнообразия и сбора статистической информации о структуре заповедных природно-территориальных комплексов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Института наук о Земле Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) и географического факультета МГУ им. Ломоносова отправились в экспедицию по территории природного заповедника "Малая Сосьва" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для проведения ландшафтных и почвенно-геохимических исследований. Поездка организована в рамках гранта Русского географического общества (РГО), сообщили в пятницу в пресс-службе ТюмГУ.

"Полевая бригада уже провела маршрутную ландшафтную съемку, через густую тайгу проложено более 50 км маршрутов с целью описания ландшафтного разнообразия и сбора статистической информации о структуре заповедных природно-территориальных комплексов, проб почв и горных пород. Кроме ландшафтных комплексов территории, объектами исследования группы были трехвековые кедры и лиственницы, краснокнижные растения, воды болот, озер и рек", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что ранее группа исследователей получила поддержку РГО в реализации в течение 2017 года проекта по оценке современной ландшафтной структуры и эколого-геохимических особенностей территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва" им. В. В. Раевского".

"Вопрос изучения современных таежных ландшафтов чрезвычайно актуален сейчас, когда происходит обострение процесса изменения окружающей природной среды в связи с изменениями климата и ростом интенсивности антропогенной нагрузки. Создание серии ландшафтных карт, атласов космической информации, фотоальбомов - один из способов обратить внимание общественности на проблему и сохранить природу для потомков", - пояснили там.

По словам директора Института наук о Земле ТюмГУ, заместителя руководителя Тюменского областного отделения РГО Виталия Хорошавина, благодаря гранту ТюмГУ появилась возможность получить информацию о фоновом содержании химических элементов в горных породах и почвах, водах рек и озер, никогда не подвергавшихся прямому влиянию техногенных нагрузок. "Грантом поддержано создание серии учебных видеофильмов о полевых методах исследования природы, учебные фильмы будут доступны через ресурсы РГО", - уточнил он.

По данным пресс-службы, еще одна задача проекта - привлечь к выполнению исследовательских работ студентов, дать им возможность провести самостоятельные научные работы. "В состав группы студентов-исследователей вошли опытные полевики: географы, экологи и картографы Института наук о Земле ТюмГУ", - подчеркнули в вузе.

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