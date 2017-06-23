Власти прогнозируют рост средней зарплаты югорчан к 2020 году на 23% до 83 тыс. рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к 2020 году на 23% до 83 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"В трехлетний период, в соответствии с прогнозом, заработная плата югорчан увеличится на 23%, среднедушевые денежные доходы населения и размер дохода пенсионеров вырастут на 14%. Кроме того, на 1 кв м повысится обеспеченность населения площадью жилых помещений", - сказал директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.
По данным департамента, сейчас средняя заработная плата в округе составляет 66,9 тыс. рублей и повысится до 83,7 тыс. рублей. Документ среднесрочного планирования был принят в пятницу, в нем содержаться основные показатели прогноза социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Как отметила в ходе заседания регионального правительства губернатор Наталья Комарова, прогноз составлен в двух вариантах - базовом и целевом, при этом за основу взят базовый вариант.
"Он исходит из взвешенных, острожных параметров роста, что, в свою очередь, обеспечивает больший запас прочности при резких изменениях внешней конъюнктуры. В то же время в резерве остается целевой вариант, предполагающий более интенсивное развитие, на который можно перейти при благоприятных условиях", - сказала она.