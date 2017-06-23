Студенты уральского университета отжались 6072 раза в Международный олимпийский день

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /Корр. ТАСС Ольга Новикова/. Члены студенческого спортивного клуба Уральского государственного экономического университета выполнили 6072 отжимания в Международный олимпийский день, который 23 июня отмечается по всему миру с 1948 года. Цифра 6072 соответствует общему количеству комплектов наград, разыгранных за всю историю Олимпийских игр.

Рекорд побил ученик начальной школы

Перед матами для отжиманий выстроились три команды, по краям матов сели те, кто будет производить подсчет. По очереди каждый участник - в основном это мальчики - отжимаются и встают обратно в колонну. Первая тысяча отжиманий легко набирается в течение 15 минут.

Проверить себя решили не только российские, но и иностранные студенты университета. "Я впервые участвую в таком мероприятии, хотя учусь в Екатеринбурге уже два года. Я отжался уже 300 раз, тяжело не было, я же спортивный", - сказал ТАСС третьекурсник факультета экономики и права, уроженец Кот-д'Ивуара Шек Идрисс Бамба.

Под конец флешмоба помочь уставшим студентам решили ученики начальных классов, которые занимаются в секции самбо при университете. Мальчики поспешили отжиматься прямо в брюках и рубашках. Один из них отжался 95 раз за подход, побив таким образом рекорд всех взрослых.

Молодой спортклуб

Студенческому спортивному клубу уральского университета, основанному на базе спортклуба кафедры физического воспитания и спорта, всего два года. "Несмотря на то, что спортклуб очень молодой, уже в этом году мы принимали участие в соревнованиях, у нас было целых три площадки: шахматы, баскетбол и настольный теннис", - отметила студентка второго курса, член университетской сборной по баскетболу Алина Галеева.

Новая спортивная площадка

В июне спортивный клуб университета стал победителем конкурса Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) на строительство уличной спортивной площадки. В нем участвовало более 200 студенческих клубов из всех восьми федеральных округов страны. Победителя в каждом округе выбирало экспертное жюри, в состав которого входили не только члены ассоциации, но и представители федеральных министерств спорта и образования.

"Мы собирали специальное портфолио, где прописывали наши мероприятия, прикладывали публикации в СМИ о нас, фотографии участников, также учитывалась организационная структура спортклуба, количество активистов, финансирование университетом и партнерами. Также нужно было написать письмо с обоснованием необходимости спортивной площадки. Весомым аргументом стало то, что летом будет строиться стадион на улице Умельцев в Екатеринбурге, там будет футбольное поле, беговая дорожка со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий. Нам как раз не хватало площадки с тренажерами", - уточнил председатель студенческого спортклуба Кирилл Макеев.

Вручение сертификатов студенческим спортивным клубам, победившим в конкурсе, проходит в восьми городах России: Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Севастополе, Курске, Владикавказе и Санкт-Петербурге.

"АССК России - это, в первую очередь, развитие массового, любительского студенческого спорта. Главное то, что активисты спортивных клубов работают целый год, привлекают студентов, набираются опыта в проведении спортивных мероприятий. И в конце они получают сертификат на строительство площадки, это такая награда за проделанный труд", - отметила председатель уральского отделения Ассоциации Алена Вертипрахова.

По данным организаторов, оборудование площадки начнется уже в июле-августе этого года, а откроют ее в сентябре. Согласно сертификату, организация установит на уже имеющейся в распоряжении университета площадке спортивный инвентарь: "рукоход", брусья, разметку для прыжка в длину и гимнастическую скамью для растяжки. Такой комплекс позволит студентам сдавать нормы "Студзачета АССК России".