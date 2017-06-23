Эксперты определили победителей в 19 компетенциях на чемпионате AtomSkills в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Эксперты определили победителей в 19 компетенциях на II чемпионате профессионального мастерства по международной методике WorldSkills ГК "Росатом" AtomSkills-2017. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе чемпионата.
"В 2017 году масштабы фактически удвоились: на площадке сошлись 400 экспертов и 349 участников, которые показали свои навыки в 19 профессиональных компетенциях, включая востребованные "атомные" специальности. Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech 2017 - национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоится 3-7 ноября этого года в Екатеринбурге", - сказали там.
Приветствуя участников AtomSkills-2017 на церемонии награждения победителей, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что подготовка и развитие молодых профессионалов имеют сегодня приоритетное значение, ведь объемы проектов Росатома в России и за рубежом постоянно увеличиваются, а для их успешной реализации атомной отрасли требуются квалифицированные рабочие и инженерные кадры.
"Мы будем активно развивать движение по методике WorldSkills в Росатоме и в России, выставлять наших специалистов не только на отраслевые, но и на национальные и международные соревнования. Это важный резерв нашего завтрашнего дня, в котором Росатом должен укрепить лидерство в мировой атомной отрасли и войти в число технологических лидеров среди крупнейших компаний мира. Очень важно, чтобы навыки чемпионов и экспертов AtomSkills стали практическим вкладом в развитие наших предприятий. Молодые инженеры и рабочие должны учиться у лучших из лучших, брать с них пример", - подчеркнул он.
AtomSkills - отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий.
Впервые соревнования прошли в 2016 году, в них участвовали 200 работников предприятий атомной отрасли и 200 экспертов, тогда на чемпионате было представлено только 10 компетенций. В 2017 году AtomSkills прошел с 19 по 23 июня в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В нем приняли участие более 350 специалистов 60 предприятий, а оценивали участников более 400 опытных экспертов.