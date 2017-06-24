Полицейские, водолазы, волонтеры пятые сутки ищут пропавшего в Югре 11-летнего мальчика

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня вблизи реки Ингу-Ягун (окрестности Когалыма, Югра) продолжаются, в них задействовано около 70 человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в оперативном штабе поисковой операции.
"На текущий момент в поисках задействовано 68 человек, 8 лодок, 1 вертолет, 13 единиц прочей техники. В поисковой операции участвуют сотрудники полиции, МЧС, водолазы, волонтеры", - сказал собеседник агентства.
Завтра в поисках планируется задействовать супер- эхолот, который позволит просматривать трехмерную картинку с дна реки. "Использовать этот прибор решено, так как вода в реке мутная, видимость в ней не превышает 20-30 сантиметров", - добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело. По предварительным данным, 19 июня около 14:00 мск ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой мальчик не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.