Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские, водолазы, волонтеры пятые сутки ищут пропавшего в Югре 11-летнего мальчика

Новости Урала
24 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

19 июня ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун и не вернулся домой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня вблизи реки Ингу-Ягун (окрестности Когалыма, Югра) продолжаются, в них задействовано около 70 человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в оперативном штабе поисковой операции.

"На текущий момент в поисках задействовано 68 человек, 8 лодок, 1 вертолет, 13 единиц прочей техники. В поисковой операции участвуют сотрудники полиции, МЧС, водолазы, волонтеры", - сказал собеседник агентства.

Завтра в поисках планируется задействовать супер- эхолот, который позволит просматривать трехмерную картинку с дна реки. "Использовать этот прибор решено, так как вода в реке мутная, видимость в ней не превышает 20-30 сантиметров", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело. По предварительным данным, 19 июня около 14:00 мск ребенок отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой мальчик не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
2
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
6
Иванка Трамп даст показания по делу о "краже" дизайна туфель ее компанией
7
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
Темы дня
Загрузка...
Реклама