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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области

Новости Урала
24 июня, 16:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июня. /ТАСС

25 июня ожидаются сильные дожди, град, усиление ветра до 18 м/с

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. 25 июня ожидаются сильные дожди, град, усиление ветра до 18 м/с, сообщили в субботу в пресс-службе главка.

"По информации синоптиков, 25 июня в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, град, порывистый ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности: переждать непогоду в помещении, укрываться в подземных переходах и подъездах зданий, находиться подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций, воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее ТАСС сообщал, что сильный дождь, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с ожидаются 24 и 25 июня в Челябинской области.

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