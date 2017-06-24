МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. 25 июня ожидаются сильные дожди, град, усиление ветра до 18 м/с, сообщили в субботу в пресс-службе главка.
"По информации синоптиков, 25 июня в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, град, порывистый ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности: переждать непогоду в помещении, укрываться в подземных переходах и подъездах зданий, находиться подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций, воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее ТАСС сообщал, что сильный дождь, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с ожидаются 24 и 25 июня в Челябинской области.