МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. 25 июня ожидаются сильные дожди, град, усиление ветра до 18 м/с, сообщили в субботу в пресс-службе главка.

"По информации синоптиков, 25 июня в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, град, порывистый ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности: переждать непогоду в помещении, укрываться в подземных переходах и подъездах зданий, находиться подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций, воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее ТАСС сообщал, что сильный дождь, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с ожидаются 24 и 25 июня в Челябинской области.