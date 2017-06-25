Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи и иномарки в Челябинской области

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Mercedes и кареты скорой помощи на 155 км автомобильной дороги Южноуральск - Магнитогорск в Челябинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла в воскресенье на 155 км автодороги Южноуральск - Магнитогорск. Столкнулись автомобиль Mercedes и скорая помощь. В результате аварии пострадал фельдшер, а также водитель скорой помощи и водитель иномарки", - сообщил собеседник агентсва.

По предварительным данным, водитель Mercedes решил обогнать скорую помощь, в результате неудачного маневра произошло ДТП - оба автомобиля вылетели в кювет. "Водитель иномарки скрылся с места аварии - пешком ушел в сторону города Магнитогорска. Позже он был задержан в Магнитогорске, где обратился за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.