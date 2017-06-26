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На трассе Курган - Тюмень организовано реверсивное движение из-за ДТП с жертвами

Новости Урала
26 июня, 8:24 UTC+3 26 июня

В районе села Червишево столкнулись Аudi, по предварительным данным, выехавший на встречную полосу, и грузовик Freightliner

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26 июня, ТАСС. Реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях организовано на федеральной автодороге Курган - Тюмень из-за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили в понедельник в отделе пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

"Сотрудники ГИБДД вручную регулируют движение на федеральной автодороге Курган - Тюмень в месте трагедии, случившейся сегодня в седьмом часу утра. На 168-м километре трассы в районе села Червишево столкнулись легковой автомобиль Аudi, по предварительным данным, выехавший на встречную полосу, и грузовик Freightliner. От удара автомобили загорелись", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, чтобы обеспечить пожарным возможность потушить машины, автоинспекторы на несколько минут перекрыли движение на участке автодороги. "В настоящее время здесь организовано реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях. В аварии погибли два человека: водитель Аudi и пассажир этой машины, скорее всего, девушка. Водителю 20 лет, машина принадлежит его отцу, личность погибшей пассажирки устанавливается", - уточнили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что стрелка спидометра Аudi застыла на отметке 220 км/ч. "В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин", - резюмировали в ведомстве.

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