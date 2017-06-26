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Прокуратура Зауралья потребовала досрочно прекратить полномочия четырех депутатов

Новости Урала
26 июня, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Депутаты не предоставили сведения о доходах за 2016 год

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прокуроры Щучанского и Каргапольского районов Курганской области потребовали досрочно прекратить полномочия четырех депутатов указанных муниципальных образований из-за непредставления ими сведений о доходах за 2016 год, сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что в Щучанском районе депутаты <…> не исполнили установленную федеральным законом обязанность о предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своей семьи за 2016 год. Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой Каргапольского района, где один из депутатов сельской думы не представил те же сведения. В случае несоблюдения установленных ограничений полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, прекращаются досрочно", - уточняется в сообщении.

В связи с этим, по данным ведомства, депутаты на внеочередных заседаниях сельских дум приняли решения о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

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