Свердловские власти помогут школам до конца года погасить миллионные долги по ЖКХ

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ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области до конца 2017 года поможет школам в муниципалитетах рассчитаться с миллионными долгами за коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
"К сожалению, у таких муниципальных учреждений как школы, детсады нет возможности погасить накопившейся долг за тепловую- и электроэнергию. Сейчас корректируется областной бюджет для того, чтобы, в частности, направить средства муниципалитетам для погашения долгов муниципальных учреждений за коммунальные услуги, а это миллионы рублей. Этот вопрос будет закрыт до конца года", - сказал Смирнов, не уточнив сумму, которая будет выделена из бюджета для погашения долгов за коммунальные платежи.
По данным пресс-службы свердловского филиала компании "Энергосбыт Плюс", непростая ситуация складывается, в частности, в Тугулымском городском округе, где в списке неплательщиков за энергоресурсы оказались 14 школ, 17 детсадов, 5 спортивных школ, центров досуга и детского творчества.
"Долг школ составляет 6,6 млн рублей, дошкольные учреждения задолжали 700 тыс. рублей, а спортивные и творческие центры - почти 300 тыс. рублей. Местные органы власти не заплатили за потребленную электроэнергию 2,2 млн рублей. В течение последних двух лет энергосбытовая компания формирует графики реструктуризации задолженности, которые муниципалитет-должник утверждает, но не выполняет", - пояснили в пресс-службе.
Так, например, в мае администрация Тугулыма должна была оплатить 7,3 млн рублей гарантирующему поставщику согласно текущему плану погашения долга за потребленную электроэнергию. В результате муниципалитет недоплатил 5,4 млн рублей. "Свердловский филиал "Энергосбыт Плюс" вынужден принять меры по возможному ограничению энергоснабжения образовательных учреждений в летний период", - добавили в пресс-службе.