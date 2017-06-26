Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловские власти помогут школам до конца года погасить миллионные долги по ЖКХ

Новости Урала
26 июня, 10:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

В частности, в Тугулымском городском округе в списке неплательщиков за энергоресурсы оказались 14 школ, 17 детсадов, 5 спортивных школ, центров досуга и детского творчества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области до конца 2017 года поможет школам в муниципалитетах рассчитаться с миллионными долгами за коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"К сожалению, у таких муниципальных учреждений как школы, детсады нет возможности погасить накопившейся долг за тепловую- и электроэнергию. Сейчас корректируется областной бюджет для того, чтобы, в частности, направить средства муниципалитетам для погашения долгов муниципальных учреждений за коммунальные услуги, а это миллионы рублей. Этот вопрос будет закрыт до конца года", - сказал Смирнов, не уточнив сумму, которая будет выделена из бюджета для погашения долгов за коммунальные платежи.

По данным пресс-службы свердловского филиала компании "Энергосбыт Плюс", непростая ситуация складывается, в частности, в Тугулымском городском округе, где в списке неплательщиков за энергоресурсы оказались 14 школ, 17 детсадов, 5 спортивных школ, центров досуга и детского творчества.

"Долг школ составляет 6,6 млн рублей, дошкольные учреждения задолжали 700 тыс. рублей, а спортивные и творческие центры - почти 300 тыс. рублей. Местные органы власти не заплатили за потребленную электроэнергию 2,2 млн рублей. В течение последних двух лет энергосбытовая компания формирует графики реструктуризации задолженности, которые муниципалитет-должник утверждает, но не выполняет", - пояснили в пресс-службе.

Так, например, в мае администрация Тугулыма должна была оплатить 7,3 млн рублей гарантирующему поставщику согласно текущему плану погашения долга за потребленную электроэнергию. В результате муниципалитет недоплатил 5,4 млн рублей. "Свердловский филиал "Энергосбыт Плюс" вынужден принять меры по возможному ограничению энергоснабжения образовательных учреждений в летний период", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
2
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
3
"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию
4
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
ФСБ: исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram
7
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
Темы дня
Загрузка...
Реклама