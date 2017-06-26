Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Действие штормового предупреждения продлено в Свердловской области до 26 июня. В регионе ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, усиление ветра до 25 м/с, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области. 26 июня местами в области снова прогнозируются опасные погодные явления: грозы, сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 25 м/с", - сообщили в пресс-службе.
Спасатели в связи с непогодой рекомендуют населению соблюдать меры безопасности: без крайней необходимости не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы, находиться подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций.