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Уральские конструкторы создают модификацию самолета L-410 на поплавковом шасси и лыжах

Новости Урала
26 июня, 10:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

Это позволит расширить географию использования воздушного судна, в первую очередь на районы Севера

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уральские конструкторы создают модификацию регионального самолета L-410 на поплавковом и лыжном шасси. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где собирают самолет, Вадим Бадеха.

"Сегодня завершены работы по установке на самолет L-410 лыжного шасси, ведутся работы по установке на L-410 поплавкового шасси. Это придаст ему кардинально новые характеристики и позволит расширить географию использования, в первую очередь это районы Севера и труднодоступные районы. Самолет в исполнении с российскими лыжами и российскими поплавками будет востребован по всему миру", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, самолет успешно прошел испытания в Арктике. "Для условий Арктики L-410 можно использовать. Самолет был в составе экспедиции в начале этого года в Арктике, показал себя замечательно, на лыжном шасси приземлился, взлетел, в этом плане он подходит под суровые климатические условия", - добавил Бадеха.

Ранее гендиректор сообщил, что до 2020 года будет выпущено более 20 самолетов L-410 отечественной сборки. Только в 2017 году есть заказ на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 машин.

О локализации L-410 в Екатеринбурге

L-410 - чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно- металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.

На данный момент подписано рамочное соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге, объем инвестиций в проект в течение двух лет может превысить 1,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве на екатеринбургском аэродроме Уктус новых зданий и сооружений для развития производства, реконструкции имеющихся сооружений аэродрома, обучении персонала, сертификации самолета L-410 российского производства.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), является членом ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.

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