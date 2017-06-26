Делегация Южного Урала выиграла почти 50% всех средств на грантовом конкурсе форума "Утро"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Делегация Челябинской области выиграла 2 млн из 4,8 млн рублей на грантовом конкурсе первой смены молодежного форума "Утро". Об этом сообщили в понедельник в медиацентре форума.

"Десять молодых профессионалов из числа делегации Челябинской области на форуме "Утро" получили гранты в размере 100 тыс. рублей, еще пять участников уехали с сертификатами на сумму 200 тыс. рублей. Итог оказался впечатляющим: регион на грантовом конкурсе первой смены форума выиграл 2 млн из 4,8 млн рублей", - уточнили ТАСС в медиацентре.

Победители грантового конкурса из Челябинской области представили проекты на различные темы. "К примеру, Константин Ивлиев предложил создать школу для будущих родителей "Здоровый малыш", Владислав Уланов выступил с инициативой проведения фестиваля сельской молодежи, Георгий Сафин заявил о необходимости открыть детскую школу программирования "Шуруп Kids", а Илья Смольянинов, привез на форум проект "3D-развитие", направленный на популяризацию технических специальностей", - добавили в медиацентре.

Молодежный форум "Утро" открылся 20 июня в Челябинской области. Первая смена проходила по 25 июня, вторая проходит с 25 по 30 июня. Всего в форуме участвует около 1,5 тыс. человек. Форум проводится ежегодно в Уральском федеральном округе на протяжении семи лет.