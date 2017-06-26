УрО РАН, ФАНО и уральский технопарк подпишут на ИННОПРОМе соглашение о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уральское отделение (УрО) РАН, Уральское территориальное управление Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) и технопарк высоких технологий "Университетский", расположенный в Свердловской области, подпишут соглашение о сотрудничестве в продвижении инновационных разработок и технологий на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя УрО РАН по научно-организационной работе, академик РАН Николай Мушников.

"Во время работы ИННОПРОМа мы планируем подписать несколько соглашений, в том числе с Уральским территориальным управлением ФАНО России и технопарком "Университетский". Соглашение предполагает сотрудничество сторон для совместной реализации научных программ и проектов в сфере инноваций, создании условий для коммерциализации научных разработок, содействии развитию инновационной промышленности Свердловской области", - сказал собеседник агентства. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Как пояснила ТАСС руководитель Регионального центра научно-технической поддержки инноваций Свердловской области технопарка "Университетский" Лариса Игнатенкова, результатом данного соглашения будет реализация проектов по снятию барьеров и ускоренной коммерциализации результатов научных исследований и разработок, имеющихся в УрО РАН, с целью эффективного трансфера их на рынок конкурентоспособной инновационной продукции.

Ранее сообщалось, что на выставке ученые УрО РАН представят свои проекты на стенде Екатеринбурга. Презентация состоится в рамках отдельного круглого стола 11 июля. Планируется, что будут представлены доклады по упрочнению поверхности металлических материалов, а также о сорбентах, которые позволяют эффективно очищать воду от загрязнений.

Кроме того, состоится подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и президиумом УрО РАН - власти города будут помогать при сотрудничества с предприятиями и инвесторами, которые в будущем смогут использовать и внедрять разработки ученых, а УрО РАН будет оказывать поддержку городу в создании прогнозных и перспективных документов по развитию Екатеринбурга.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.