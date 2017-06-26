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Двое из 11 пострадавших после ДТП с автобусом в Тюменской области в тяжелом состоянии

Новости Урала
26 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Всего были госпитализированы пять человек

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Ишимском районе Тюменской области находятся в тяжелом состоянии. Всего в ДТП получили травмы различной степени тяжести 11 человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"По данным областной больницы номер 4 города Ишима, в учреждение было доставлено 11 человек. Большинству оказали необходимую помощь и отпустили для амбулаторного наблюдения. Пять человек были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что ДТП произошло ночью 26 июня в 00:40 мск на пересечении автодорог Тюмень-Омск и Ишим-Лозовое в Ишимском районе. Столкнулись грузовик Hyundai, перевозивший молочную продукцию, и пассажирский автобус среднего класса вместимости Mercedes. По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая на перекрестке, не пропустил автобус.

По данным ведомства, автобус осуществлял заказную перевозку по маршруту Абатск-Тюмень, в момент аварии в нем находились 18 человек. Среди пострадавших - 10 пассажиров автобуса и водитель грузовика. В связи с ДТП ГИБДД Тюменской области усиливает контроль за грузовым транспортом юридических лиц и частных предпринимателей, а также за пассажирскими перевозками на территории региона.

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