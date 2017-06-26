Двое из 11 пострадавших после ДТП с автобусом в Тюменской области в тяжелом состоянии

Болельщик из Нигерии: проявлений расизма на матче Кубка конфедераций не былоСпорт 26 июня, 13:21
Песков отказался комментировать спор создателя Telegram и РоскомнадзораЭкономика и бизнес 26 июня, 13:20
Трутнев назвал ошибкой размещение средств "Русгидро" в банке "Пересвет"Экономика и бизнес 26 июня, 13:16
СМИ: благотворительный фонд Месси скрыл доход на сумму в €10 млнСпорт 26 июня, 13:15
Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC УайлдеромСпорт 26 июня, 13:09
Власти Заполярья разработают дополнительные меры поддержки врачейОбщество 26 июня, 12:58
Боксер Ковалев защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университетеСпорт 26 июня, 12:57
Авиакомпания AirBridgeCargo присоединилась к Pharma Gateway AmsterdamТранспорт 26 июня, 12:55
Диджеи из России и Латвии представят миксы по Моцарту и Штраусу на уральском фестивалеНовости Урала 26 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Ишимском районе Тюменской области находятся в тяжелом состоянии. Всего в ДТП получили травмы различной степени тяжести 11 человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
"По данным областной больницы номер 4 города Ишима, в учреждение было доставлено 11 человек. Большинству оказали необходимую помощь и отпустили для амбулаторного наблюдения. Пять человек были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что ДТП произошло ночью 26 июня в 00:40 мск на пересечении автодорог Тюмень-Омск и Ишим-Лозовое в Ишимском районе. Столкнулись грузовик Hyundai, перевозивший молочную продукцию, и пассажирский автобус среднего класса вместимости Mercedes. По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая на перекрестке, не пропустил автобус.
По данным ведомства, автобус осуществлял заказную перевозку по маршруту Абатск-Тюмень, в момент аварии в нем находились 18 человек. Среди пострадавших - 10 пассажиров автобуса и водитель грузовика. В связи с ДТП ГИБДД Тюменской области усиливает контроль за грузовым транспортом юридических лиц и частных предпринимателей, а также за пассажирскими перевозками на территории региона.