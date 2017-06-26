Диджеи из России и Латвии представят миксы по Моцарту и Штраусу на уральском фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Диджей-парад впервые пройдет на Венском фестивале музыкальных фильмов, который состоится в Екатеринбурге с 26 июня по 15 июля. Три диджея из России и Латвии исполнят миксы на основе произведений Моцарта, Шуберта и Штрауса, сообщила в понедельник организатор, управляющая делами консульства Австрии в Екатеринбурге Мария Зашляпина.

"У нас будет организован диджей-парад, это впервые будет сделано. Приглашены три достаточно популярных диджея из Екатеринбурга, Латвии и Москвы. Они будут делать компиляции на музыку австрийских композиторов", - сказала Зашляпина на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Посол Австрии в России, доктор Эмиль Брикс отметил, что Венский фестиваль музыкальных фильмов - это крупнейший культурный проект Австрии, проводимый каждый год в России. "Есть три причины, по которым я с удовольствием приезжаю сюда и поддерживаю такие проекты: это направленность в сторону Европы, которую я вижу в Екатеринбурге, успешное проведение фестиваля музыкальных фильмов на протяжении восьми лет и либеральный дух, который я чувствую в городе", - сказал он.

Фестиваль откроет живой концерт австрийской группы Philharmonix, в которой состоят музыканты европейских филармонических оркестров. "Группа нестандартная, они заранее репертуар не обозначают. Они выходят на сцену, видят зал, чувствуют его и, исходя из этого, формируют свою программу и выступают", - отметил почетный консул Австрии в Екатеринбурге, генеральный директор Уральской горно- металлургической компании Андрей Козицын.

По словам организаторов, в течение трех недель под открытым небом зрители увидят музыкальные фильмы, большинство из которых вышли в 2016 году. В частности, будут представлены концерты британского рок-музыканта Эрика Клэптона, американской певицы Лауры Перигоцци (LP), фанк- группы Jamiroquai, итальянского тенора Андреа Бочелли, группы U2, а также "Концерт в летнюю ночь" Венского филармонического оркестра, балет "Жизель" в постановке Мариинского театра и анимированные версии известных опер.

Программа будет транслироваться на самом большом экране на Урале площадью более 96 кв. м. Количество посадочных мест в этом году увеличено до 2,5 тыс.

О фестивале

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге под открытым небом на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета уже в восьмой раз. Мероприятие проводится при поддержке консульства Австрии в Екатеринбурге, участии Уральского федерального университета и Уральской горно-металлургической компании. Ежегодно посмотреть музыкальные фильмы приходят около 50 тыс. человек. Фестиваль создан по аналогии с Австрийским фестивалем, который проходит с 1991 года.

По словам Козицына, в 2018 году в связи с тем, что в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу, фестиваль планируют открыть 26 июля.