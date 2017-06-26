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Власти Курганской области выделят 120 тыс. рублей пострадавшим от урагана семьям

Новости Урала
26 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Деньги будут направлены шести семьям на приобретение имущества первой необходимости

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Курганской области выделят 120 тыс. рублей жителям шести домов села Малое Песьяново Мокроусовского района, потерявшим жилье в результате сильного ветра, прошедшего по территории региона 17-18 июня. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Зауралья.

"По распоряжению губернатора Курганской области из резервного фонда региона выделяется 120 тыс. рублей для оказания материальной помощи жителям шести не подлежащих восстановлению домов деревни Малое Песьяново Мокроусовского района. Деньги будут направлены на приобретение имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Таким образом, на приобретение средств первой необходимости жители каждого из домов получат по 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что дождь, гроза и порывистый ветер до 22 м/с в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате сильного ветра пострадали пять человек, в том числе двое детей. Без электроснабжения из-за непогоды остались порядка 18,6 тыс. жителей региона в 62 населенных пунктах. На данный момент электроснабжение и движение поездов восстановлены в полном объеме.

Кроме того, в результате непогоды повреждено около 2 тыс. га леса. Общий ущерб лесничествам составил 20 млн рублей.

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