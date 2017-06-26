В Свердловской области суд приостановил работу свинцовой компании, где произошел взрыв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд приостановил на 60 дней работу "Уральской свинцовой компании" (Верхний Тагил, Свердловская область), где в апреле этого года произошел взрыв, унесший жизнь рабочего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кировградского городского суда, в юрисдикции которого находится Верхний Тагил.

"Кировградский суд постановил приостановить деятельность "Уральской свинцовой компании" на 60 суток по требованию Ростехнадзора", - сообщили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу - по данным Арбитражного суда Свердловской области, компания обжаловала решение, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля.

В рамках проверок на предприятии было выявлено более двух десятков нарушений, сообщают в суде. "В частности, [выявлены] нарушения требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, отсутствует документация на систему подачи топлива, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий аварии", - говорится в материалах суда.

ЧП произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий, гражданин Узбекистана, пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ"). Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в "Уральской свинцовой компании" правил промышленной безопасности и миграционного законодательства.