Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Свердловской области суд приостановил работу свинцовой компании, где произошел взрыв

Новости Урала
26 июня, 14:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

ЧП произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд приостановил на 60 дней работу "Уральской свинцовой компании" (Верхний Тагил, Свердловская область), где в апреле этого года произошел взрыв, унесший жизнь рабочего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кировградского городского суда, в юрисдикции которого находится Верхний Тагил.

"Кировградский суд постановил приостановить деятельность "Уральской свинцовой компании" на 60 суток по требованию Ростехнадзора", - сообщили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу - по данным Арбитражного суда Свердловской области, компания обжаловала решение, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля.

В рамках проверок на предприятии было выявлено более двух десятков нарушений, сообщают в суде. "В частности, [выявлены] нарушения требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, отсутствует документация на систему подачи топлива, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий аварии", - говорится в материалах суда.

ЧП произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий, гражданин Узбекистана, пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ"). Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в "Уральской свинцовой компании" правил промышленной безопасности и миграционного законодательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8
4
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
5
Владимир Этуш госпитализирован после падения на лестнице
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013-2016 гг.
Темы дня
Загрузка...
Реклама