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В Челябинской области нашли пропавшего три дня назад грибника

Новости Урала
26 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Мужчина от сильного изнеможения уже не мог самостоятельно передвигаться, ему оказали первую помощь и госпитализировали

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС нашли в Челябинской области потерявшегося в лесу 57-летнего мужчину, ушедшего за грибами три дня назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Мужчина 24 июня отправился за грибами в лес в районе города Сим. 26 июня родственники, так и не дождавшись его возвращения, обратились за помощью в полицию и к спасателям. "На поиски были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 10, спасатели поисково-спасательного отряда города Усть-Катав и сотрудники отдела полиции города Сим. Было создано несколько групп, у каждой из которых был свой маршрут поиска. Спустя пять часов в районе Симских коллективных садов сотрудники МЧС нашли потерявшегося грибника", - рассказали в ГУ МЧС.

Мужчина от сильного изнеможения уже не мог самостоятельно передвигаться. Ему оказали первую помощь и госпитализировали.

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