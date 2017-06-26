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На Урале возбудили дело на две компании, присвоившие 25,7 млн руб. коммунальных платежей

Новости Урала
26 июня, 17:40 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, июня. /ТАСС

Деньги поступали от жителей Магнитогорска в качестве платы за горячую воду и отопление

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Магниторгоске возбудили уголовное дело о незаконном присвоении 25,7 млн рублей платежей за услуги ЖКХ от местных жителей со стороны двух управляющих компаний. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Во время проверки выявлены факты неправомерного расходования двумя управляющими компаниями свыше 25,7 млн рублей, поступивших от населения в качестве платы за горячую воду и отопление. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере" УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ущерб был причинен поставщику энергоресурсов - тресту "Теплофикация" в 2015-2016 годах. Одна из управляющих компаний Магнитогорска собрала с населения 51,7 млн рублей платы за горячую воду и отопление, из которых тресту перечислила только 38,2 млн рублей, а остальные деньги потратила по своему усмотрению. Другая управляющая компания не перечислила тресту 12,2 млн рублей, собранных с потребителей услуг.

Ход расследования уголовного дела находится у прокуратуры на контроле.

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