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Два наркоторговца осуждены на Урале за попытку сбыта около 42 кг наркотиков

Новости Урала
26 июня, 17:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, июня. /ТАСС

Преступление осужденные совершили в августе 2016 года, спрятав наркотики в двух тайниках на обочине автодороги

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Челябинской области признал двух местных жителей виновными в попытке сбыта около 42 кг марихуаны. Одному из наркоторговцев назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, другой приговорен к шести годам лишения свободы, сообщили в понедельник в пресс-службе областного УФСБ.

"В Челябинской области осуждены два наркодилера. Октябрьский районный суд признал обоих виновными по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Одного из них с учетом ранее имеющихся судимостей приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима. Другого - к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.

Преступление осужденные совершили в августе 2016 года. Наркотики они спрятали в двух тайниках на обочине автодороги. "Марихуану они предполагали продать в Челябинске, но преступление не было доведено до конца", - добавили в пресс-службе.

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