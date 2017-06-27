Экс-замначальника уральской колонии предстанет перед судом по делу об истязаниях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Экс-замначальника исправительной колонии №2 в Екатеринбурге предстанет перед судом по делу об истязаниях заключенных, сообщили во вторник в пресс-службе Управления СК РФ по Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и организации истязания в отношении нескольких лиц с применением пытки.

"В рамках этого же уголовного дела привлекаются также пятеро бывших осужденных, в зависимости от преступной роли каждого, им вменяются статьи УК РФ "Истязание в отношении нескольких лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением пытки", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное лишение свободы". Следствию СКР при оперативном сопровождении сотрудников управления собственной безопасности регионального ГУФСИН, а также благодаря оперативной работе УФСБ РФ по Свердловской области удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, с 2012-2013 годов по указанию бывшего замначальника ИК-2 несколько осужденных постоянно применяли насилие, причиняя физические и психические страдания нескольким другим заключенным.

"Истязания и насильственные действия сексуального характера фиксировались осужденными на камеры сотовых телефонов и затем демонстрировались заместителю начальника ИК-2 в качестве подтверждения выполнения данных им указаний. Следствие полагает, что заместитель начальника ИК-2 отдавал такие поручения для создания обстановки единоличного подчинения ему всех заключенных и повышения показателей своей работы в части организации оперативной работы, деятельности оперативного отдела ИК-2, который он курировал. Заключенные сообщники ежедневно докладывали ему о результатах исполнения указаний, за что им предоставлялись дополнительные права и игнорировались нарушения некоторых правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", - уточнили в пресс-службе.

Истязания в колонии

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, дневальные отрядов, режимных и других объектов ИК-2 из числа осужденных подбирали себе заместителей, которые осуществляли общехозяйственные работы, следили за порядком. "Согласно иерархии, дневальные отрядов полностью подчинялись заместителю начальника колонии, координировали с ним свою деятельность, получали от него обязательные для исполнения указания и поручения, в том числе о совершении противоправных действий в отношении осужденных", - сказали в пресс-службе.

Так, 16 ноября 2012 года в ИК-2 для отбывания наказания прибыл осужденный. Он, находясь в помещении карантинного отделения, отказался выполнять незаконное требование "активистов" - надеть на руку красную повязку и произнести фразу, в связи с чем заранее приготовленной дубинкой ему нанесли не менее 15 ударов в живот, затем удары по всему телу руками и ногами. Как отметили в прокуратуре, на следующий день побои продолжились.

В пресс-службе добавили, что после побоев осужденного пристегнули наручниками к кровати, расположенной в спальном помещении карантинного отделения ИК-2, из-за чего с 17 по 26 ноября 2012 года он не мог свободно передвигаться, в том числе ночью.