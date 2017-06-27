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Речная навигация приостановлена на Ямале из-за штормового ветра

Новости Урала
27 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

На переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги порывы достигают до 25 м/с

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Речная навигация в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО) приостановлена из-за штормового ветра. На переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги порывы достигают до 25 м/с, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"На переправе Салехард - Лабытнанги ветер 19 м/c, порывы до 25 м/с, движение паромов затруднено. Перевозка пассажиров ограничена во все округе и будет осуществляться в зависимости от погодных условий", - уточнили в пресс- службе.

По данным метеорологов, на территории округа в течение дня прогнозируются неблагоприятные погодные условия - сильный ветер особенно в Приуральском, Шурышкарском и Ямальских районах, дождь и гроза. "Пассажирам, у которых запланирован рейс на водном транспорте по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам, рекомендуется связываться со справочной", - добавили в пресс-службе.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.

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