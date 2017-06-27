Суд на Урале отклонил жалобу на решение о сносе одного из домов, о которых сообщили Путину

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник отклонил жалобу на решение Сосновского районного суда о сносе одного из садовых домов, который расположен рядом с газораспределительной станцией, передает корреспондент ТАСС из зала суда. О ситуации со сносом домов 15 июня в ходе "Прямой линии" жительница Челябинской области Светлана Романова рассказала президенту РФ Владимиру Путину.

"Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Сосновского райсуда о сносе садового дома Александра Большакова, расположенного в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Дружба" (село Долгодеревенское) в 117 метрах от газораспределительной станции. Суд решение по делу оставил без изменения <…> жалобу без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что иск о сносе домов был инициирован прокуратурой. Сосновский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Адвокат Большакова в суде отметил, что на момент выдела земли и строительства дома в 1981-1982 годах его не уведомили об ограничении.

"Намерены подать кассационную жалобу на решение Челябинского областного суда", - добавил адвокат. Он уточнил, что Большаков является соседом жительницы Челябинской области, которая обратилась на "Прямую линию".

Романова сообщила президенту, что ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 1980-х годах без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.

Путин ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения. Администрация Челябинска сообщила, что не имеет намерений снести дома садоводов. Комментарием владельца газопровода ТАСС не располагает.