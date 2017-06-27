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Свердловские депутаты поддержали увеличение бюджета развития региона на 9 млрд рублей

Новости Урала
27 июня, 11:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Бюджет развития региона позволяет увеличивать положительная динамика пополнения доходной части казны Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали увеличение бюджета развития региона на 8,9 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики главы региона.

"Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали предложение главы региона Евгения Куйвашева об увеличении бюджета развития на 8,9 миллиарда рублей: в трех чтениях приняты соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период. Положительная динамика пополнения доходной части казны Свердловской области позволяет поступательно увеличивать бюджет развития региона. Так за январь - май текущего года поступления по налогу на прибыль организаций возросли на 7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщили там.

Наибольший рост отмечается у предприятий газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК. Рост НДФЛ по сравнению с прошлым годом составил 2 млрд рублей за счет увеличения заработной платы на уральских предприятиях.

"В течение мая - июня мы обсуждали ситуацию с 87 крупнейшими налогоплательщиками региона. Руководители этих предприятий ожидают сохранение положительной динамики платежей в бюджет до конца 2017 года. Все это дает нам уверенность в необходимости уже во второй раз в текущем году внести корректировки в региональный бюджет в сторону увеличения его доходов и расходов", - приводит департамент слова вице-губернатора, министра финансов региона Галины Кулаченко.

Доходы бюджета, согласно одобренным Заксобранием региона корректировкам, составят 204 млрд рублей. Расходы, с учетом пополнения бюджета развития на 8,9 млрд рублей, составят 217,6 млрд рублей.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимира Терешкова, согласно корректировкам, расходы на здравоохранение увеличатся на 1,7 млрд рублей. На 1,4 млрд увеличиваются расходы в сфере строительства - на переселение граждан из признанных непригодными для проживания помещений, реконструкцию школ, строительство и реконструкцию спортивных площадок. На 963,2 млн рублей планируется увеличить расходы Министерства энергетики и ЖКХ. "Также увеличиваются расходы на дорожный фонд (798,3 млн рублей), сферу культуры (841,4 млн рублей) и соцполитику (164,1 млн рублей)", - пояснили там.

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