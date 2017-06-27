Ростехнадзор выявил массовые нарушения на производстве "Уральской свинцовой компании"

КНДР отказалась выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане единой командой с Южной КореейСпорт 27 июня, 15:10
Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 15:01
Погрузка на транспорте в Китае в мае 2017 г. увеличилась на 10%, до 4 млрд тоннТранспорт 27 июня, 14:51
В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития городаВ стране 27 июня, 14:50
"Первая грузовая компания" в 2016 году получила 920 млн рублей чистой прибыли по МСФОТранспорт 27 июня, 14:43
СМИ: группа ученых сделала детальный снимок альфы ОрионаНаука 27 июня, 14:43
Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного советаСпорт 27 июня, 14:43
"Новые Елки" выйдут в прокат 21 декабря 2017 годаКультура 27 июня, 14:36
Новикомбанк налаживает сотрудничество с финансовыми институтами и промпредприятиями КитаяНовости партнеров 27 июня, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Массовые нарушения при организации свинцового производства привели к гибели рабочего на территории "Уральской свинцовой компании" (Верхний Тагил, Свердловская область), где в апреле этого года произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Ростехнадзора.
ЧП на производстве "Уральской свинцовой компании" произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий, гражданин Узбекистана, пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ" УК РФ. Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в "Уральской свинцовой компании" правил промышленной безопасности и миграционного законодательства.
"В ходе проверки были выявлены нарушения технологического процесса плавки свинца. Цех по производству свинца и сплавов на участке восстановительной плавки свинца не был укомплектован обученным и квалифицированным персоналом. <…> Кроме того, отсутствовали защитные приспособления, в частности, ограждения, специальные защитные экраны, что привело к травмированию работников при аварии", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Кировградский районный суд приостановил на 60 дней работу "Уральской свинцовой компании. Решение суда пока не вступило в законную силу - по данным Арбитражного суда Свердловской области, компания обжаловала решение, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля.