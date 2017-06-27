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Ростехнадзор выявил массовые нарушения на производстве "Уральской свинцовой компании"

Новости Урала
27 июня, 13:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

В апреле на предприятии в Верхнем Тагиле произошел взрыв, погиб рабочий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Массовые нарушения при организации свинцового производства привели к гибели рабочего на территории "Уральской свинцовой компании" (Верхний Тагил, Свердловская область), где в апреле этого года произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Ростехнадзора.

ЧП на производстве "Уральской свинцовой компании" произошло 3 апреля, в результате взрыва котла погиб рабочий, гражданин Узбекистана, пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ" УК РФ. Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в "Уральской свинцовой компании" правил промышленной безопасности и миграционного законодательства.

"В ходе проверки были выявлены нарушения технологического процесса плавки свинца. Цех по производству свинца и сплавов на участке восстановительной плавки свинца не был укомплектован обученным и квалифицированным персоналом. <…> Кроме того, отсутствовали защитные приспособления, в частности, ограждения, специальные защитные экраны, что привело к травмированию работников при аварии", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кировградский районный суд приостановил на 60 дней работу "Уральской свинцовой компании. Решение суда пока не вступило в законную силу - по данным Арбитражного суда Свердловской области, компания обжаловала решение, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля.

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