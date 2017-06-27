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Водонагреватели в многоэтажках Екатеринбурга будут ставить на средства Фонда капремонта

Новости Урала
27 июня, 14:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

В 2018 году повышать плату за капитальный ремонт в связи с увеличением перечня работ не планируется

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© ТАСС/ Владимир Смирнов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Программа капремонта многоквартирных домов в Свердловской области теперь может предусматривать и установку в домах водонагревателей, такие изменения в законодательство внес парламент региона, сообщили во вторник в пресс-службе Заксобрания. Поправки коснутся прежде всего Екатеринбурга.

"Авторы законопроекта предложили дополнить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме работами, которые позволят обеспечить реализацию на территории Свердловской области федерального закона "О теплоснабжении". С 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя. По мнению депутатов, в связи с этим необходимо в перечне работ по капитальному ремонту многоквартирного дома предусмотреть работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. <…> Законопроект одобрен депутатами в трех чтениях", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что установка тепловых нагревателей непосредственно в домах "приведет к улучшению качества горячей воды". До сих пор вода нагревалась в котельных, расположенных за пределами домов, и подавалась в дома уже в горячем виде через трубопроводы открытых систем теплоснабжения.

"Горячая вода будет подогреваться в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных непосредственно в жилых домах, и энергопотери при ее транспортировке будут незначительны", - добавили в пресс-службе.

Тарифы повышаться не будут

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в 2018 году не планируется повышать плату за капитальный ремонт в связи с увеличением перечня работ. "Повышать ставку рано или поздно постепенно придется. Но ее рост не будет превышать размер инфляции", - сказал Смирнов.

На данный момент ежемесячная плата за капремонт в Екатеринбурге не превышает 300 рублей.

По словам гендиректора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислава Суханова, сейчас собираемость платежей за капремонт в регионе составляет 84%. С 2014 года, когда началась программа капремонта, местные жители потратили на обновление своих домов 15 млрд рублей. До конца года руководство фонда планирует увеличить собираемость до 90%.

Программа капремонта

Ранее Суханов сообщал ТАСС, что в этом году в программе капитального ремонта около 2,5 тыс. многоквартирных домов, из них 596 домов перешли на этот год из программы 2015-2016 годов. Домов, ремонт которых был изначально запланирован в 2017 году, около 1,9 тыс., это примерно на уровне 2016 года.

В Свердловской области пока в основном ремонтируются двух-трехэтажные дома 1940-1950-х годов постройки. Из программы исключены 2 тыс. домов, капитальный ремонт в которых нецелесообразен, так как стоимость ремонтных работ соизмерима с расходами переселения граждан в новое жилье.

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