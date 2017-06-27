Предполагаемый подельник одного из лидеров ОПС "Уралмаш" предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Предполагаемый подельник одного из лидеров ОПС "Уралмаш" Юрий Косарев, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом в Свердловской области. Мужчина скрывался больше 10 лет на территории иностранного государства, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Косарева. Он обвиняется по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в январе 2000 года приказом внешнего управляющего в ОАО "Тавдинский гидролизный завод" прекращены полномочия правления, а генеральный директора завода Юрий Косарев, являвшийся в период с апреля 2000 года по март 2004 года депутатом думы муниципального образования "Тавдинский район", отстранен от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, указанный гражданин является одним из соучастников мошенничества, совершенного в 2004 году Александром Куковякиным, Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой. По версии следствия, мошеннические действия выразились в хищении более 2,6 млн рублей путем создания поддельных документов, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод" (ОАО "ТГЗ").

Ранее сообщалось, что вечером 21 марта 2017 года сотрудники Интерпола задержали проходящего по делу одного из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) "Уралмаш" Юрия Косарева, который находился в международном розыске, в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Другие фигуранты дела

По данным прокуратуры в отношении других соучастников обвиняемого судом уже вынесены несколько обвинительных приговоров. Тавдинским городским судом в отношении Багреева в 2007 году вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей. Приговором Тавдинского городского суда Фания Наянова осуждена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дело Куковякина

Один из лидеров ОПС "Уралмаш" Александр Куковякин с 2005 года скрывался от правоохранительных органов на территории ОАЭ. В 2015 году он был экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ.

Четвертого февраля 2016 года суд признал Куковякина виновным в мошенничестве в особом крупном размере и незаконной легализации денег и приговорил к 5 годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа.

По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, в 2004 году Куковякин в составе группы лиц похитил более 2,6 млн рублей, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод", подделав документы, предоставляющие право на получение денег со счета предприятия. Полученные средства он вместе с другими участниками ОПС легализовал через счета другого предприятия.

ОПС "Уралмаш" сформировалась на рубеже 1970-1980-х годов преимущественно из спортсменов. В ходе борьбы за передел собственности в 1990-е годы группировка стала основной на территории Урала. В 1999 году она зарегистрировалась в качестве общественно-политического союза "Уралмаш". В декабре 2004 года в офисах структур и компаний, близких к группировке, начались обыски и аресты, что привело к распаду на небольшие группы.