Власти Зауралья изменят порядок предоставления мер соцподдержки с 1 сентября

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Курганской области введут адресность мер социальной поддержки с 1 сентября. Это предполагает, что такая поддержка будет предоставлена только тем гражданам, доход которых ниже величины установленного в регионе прожиточного минимума, сообщила во вторник ТАСС начальник управления социальной защиты Зауралья Вера Демина.

"С 1 сентября 2017 года вводится адресность предоставления мер социальной поддержки, вводится критерий нуждаемости. То есть, меры социальной поддержки будут предоставляться гражданам, доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области. Речь идет о ежемесячных пособиях женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременном пособии при рождении в семье двух и более детей, а также единовременной выплате на улучшение жилищных условий семьям при одновременном рождении либо усыновлении трех и более детей. Ранее доходы не учитывались", - сказала она.

Прожиточный минимум в Курганской области, по данным на первый квартал 2017 года, составляет 9438 рублей на душу населения, для трудоспособного населения - 10069 рублей.

Демина уточнила, что те, кто уже сейчас получает выплаты, будут продолжать получать их в полном объеме. "Эти меры социальной поддержки предоставляются за счет средств областного бюджета. Такая работа ведется не первый год, она направлена на то, чтобы поддерживать именно нуждающихся граждан", - пояснила собеседница агентства.