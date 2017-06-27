Памятную доску Панфилову, Демьяненко и Бибергану открыли в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Памятную доску кинорежиссеру и сценаристу Глебу Панфилову, актеру Александру Демьяненко и композитору Вадиму Бибергану открыли во вторник на здании гимназии № 37 Екатеринбурга, где они учились в послевоенное время. Об этом ТАСС сообщила директор гимназии Светлана Трухина.
"Памятная доска посвящена знаменитым выпускникам екатеринбургской гимназии № 37 - Глебу Панфилову, Александру Демьяненко и Вадиму Бибергану. Панфилов выпустился в 1952 году, а Демьяненко и Биберган чуть позже - в 1954 году", - сказала Трухина.
Она отметила, что торжественную церемонию посетили Вадим Биберган, племянник режиссера Панфилова - Петр Панфилов, сестра известного актера Демьяненко - Наталья Демьяненко и его внучка Виктория. "Глеб Панфилов также планировал приехать вместе с Инной Чуриковой, но гастроли не позволили, сегодня мы получили от него письмо с поздравлениями и теплыми словами благодарности школе. Пришли выпускники 1950-х годов, которые учились с нашими знаменитыми выпускниками в одно время, и даже выпускник 1949 года Михаил Борисович Юхт", - добавила Трухина.
По ее словам, "сегодня совершенно не важно, как они учились в школе, главное - какой вклад внести в развитие культуры". "Они учились в школе в послевоенное время, когда даже есть было нечего. Говорят, они были очень дружны, особенно - Панфилов и Биберган. Свою дружбу они пронесли через всю жизнь, это еще и крепкий творческий союз, так как Биберган написал музыку почти ко всем фильмам Панфилова", - пояснила Трухина.
Гимназия № 37 приняла первых учеников 1 сентября 1936 года. Во время Великой Отечественной войны в ее здании разместили госпиталь, а в 1946 году состоялся первый послевоенный выпуск. В 2002 году школа получила статус гимназии, ее воспитанники с 1959 года занимаются по специальной программе углубленного изучения немецкого языка, проходят стажировки в Германии. У гимназии партнерские отношения с тремя школами из Германии и одной школой из Австрии.