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Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новые

Новости Урала
27 июня, 16:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Новые машины начнут возить школьников в сентябре, они поступят в 24 муниципалитета

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© ТАСС/Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области заменили на новые все школьные автобусы в регионе, которые были выпущен десять лет назад. На закупку машин потратили порядка 110 млн рублей, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора региона.

"Закупленные в этом году автобусы полностью заменят в регионе весь школьный транспорт 2007 года выпуска <...>. Доезжать из своих населенных пунктов до школ на новых автобусах будут почти свердловских школьников. Расходы на приобретение автобусов превысили 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что новые автобусы начнут возить школьников в сентябре 2017 года. "Они поступят в 24 муниципалитета - от Ивделя до Камышлова, от Красноуфимска до Туринска. Всего по школьным маршрутам в регионе курсирует более четырехсот автобусов. И своевременное обновление автопарка - залог комфорта и безопасности наших детей на дорогах", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики.

Врио губернатора во вторник вручил директорам учебных заведений из 24 муниципалитетов Свердловской области ключи от 45 новых школьных автобусов.

Всего в Свердловской области 60 муниципалитетов, куда ученики добираются на занятия из малых населенных пунктов. В целом это более 16 тыс. человек. Автобусный парк свердловских школ постоянно проходит модернизацию. На сегодняшний день на балансе образовательных организаций региона находится более 400 школьных автобусов.

По данным властей, все они оборудованы техническими средствами контроля: тахографами, аппаратурой системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. В 2016 году за счет средств федерального и регионального бюджетов было закуплено 89 новых школьных автобусов, из них более 40 - за счет бюджета Свердловской области. В 2018 году областные власти планируют заменить 31 автобус 2008 года выпуска, на которых сейчас ездят более одной тысячи детей из 22 свердловских муниципалитетов.

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