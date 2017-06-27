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Новый вертолет медицины катастроф начал оказывать помощь жителям Югры

Новости Урала
27 июня, 16:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Вертолет отличается от других Ми-8, которыми оснащен Центр медицины катастроф, переработанной модификацией, значительно улучшена его конструкция и энерговооруженность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Центр медицины катастроф Югры начал оказывать помощь жителям труднодоступных территорий на новом вертолете. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Центр медицины катастроф Югры начал оказывать санитарно-авиационную помощь жителям труднодоступных районов округа на новом вертолете МИ-8МТВ, наряду с имеющимися вертолетами и санитарным самолетом. Это стало возможным благодаря участию округа в федеральном проекте "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ", - сообщили в департаменте.

Там пояснили, что подписано соглашение о предоставлении субсидии Югре из федерального бюджета на закупку авиационных услуг для оказания медицинской помощи, ожидаемый объем софинансирования мероприятий из федерального бюджета составил 55,1 млн рублей. На эти цели в бюджете округа предусмотрено 68,4 млн рублей.

По данным ведомства, в округе будет реализовано 600 летных часов и 4127 часов дежурства, ориентировочно до 8 декабря 2017 года, полеты осуществляет авиакомпания "СКОЛ". Обязательным условием было наличие у авиакомпании нового вертолета выпуска не позднее 2014 года.

По словам заведующего региональным центром экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Центра медицины катастроф Романа Федько, новый вертолет отличается от других вертолетов Ми-8, которыми оснащен Центр медицины катастроф, переработанной модификацией, значительно улучшена его конструкция и энерговооруженность. По летным характеристикам он практически соответствует другим вертолетам Ми-8, в то же время новый вертолет имеет большую скорость полета, она достигает 230 км/ч.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из лидеров по оказанию санитарно-авиационной помощи населению на территории РФ. Ежегодно здесь осуществляется около 2,5 тыс. вылетов и оказывается помощь порядка 4,5-5 тыс. человек. Санавиация имеет филиальную сеть, что позволяет обеспечивать двухчасовой доступностью любого жителя Югры, которому требуется экстренная медицинская помощь.

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