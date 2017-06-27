Минприроды РФ пока не планирует выставлять на аукцион новые участки на Ямале

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минприроды России пока не планирует лицензировать новые газовые участки недр на Ямале, которые ранее были зарезервированы для "Новатэка", сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Пока мы не планируем лицензировать новые участки недр, содержащие запасы газа, на Ямале", - сказал Донской, отвечая на вопрос, когда будут разыграны оставшиеся из зарезервированных для "Новатэка" участков на Ямале.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 июня распоряжения о проведении в 2017 году аукционов на право пользования участками недр федерального значения, включающих Штормовое, а также Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Условиями прописано, что принять участие в аукционах на все три участка сможет только компания, уже располагающая лицензиями на добычу газа Ямале и Гыдане. Фактически этим требованиям отвечает только "Новатэк".
Разовый платеж по аукциону на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения установлен на уровне 5,840 млрд руб., на Штормовое - на уровне 945,17 млн руб.
Ранее Донской говорил, что "Новатэк" обратился к руководству страны с просьбой зарезервировать 10 газовых участков на Гыданском полуострове и на Ямале. Председатель правления компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума сообщал, что компания оценивает потенциал производства на Ямале и Гыдане в 100 млн тонн в год.
Как ранее прогнозировали в компании, к 2025 году СПГ "Новатэка", произведенный в рамках проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", может занять до 7% мирового рынка ресурса.
"Новатэк" в настоящее время ведет строительство завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно- Тамбейского месторождения. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год и будет продолжаться в течение как минимум 35 лет.
Как ранее сообщал ТАСС, "Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ в порту Сабетта, где уже строится завод в рамках проекта "Ямал СПГ". Газ для сжижения будет поступать с Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений. Начало строительства завода по сжижению запланировано на 2018 год.