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Вертолет санавиации вылетел в тундру на Ямале, где медведь напал на человека

Новости Урала
28 июня, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По данным позвонившего в Центр медицины катастроф человека, пострадавший находится без создания

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет санавиации вылетел в тундру Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где медведь напал на человека, сообщили в среду ТАСС в Центре медицины катастроф Салехардской окружной больницы.

"Поступил звонок по спутниковому телефону о том, что медведь напал на человека на границе Ямала и Коми. По данным звонившего, пострадавший находится без создания... Вертолет санавиации вылетел на место. Состояние пострадавшего будет известно после того, как медики прилетят на место: это займет 2-3 часа", - сказал собеседник агентства.

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