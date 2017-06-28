Вертолет санавиации вылетел в тундру на Ямале, где медведь напал на человека

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет санавиации вылетел в тундру Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где медведь напал на человека, сообщили в среду ТАСС в Центре медицины катастроф Салехардской окружной больницы.

"Поступил звонок по спутниковому телефону о том, что медведь напал на человека на границе Ямала и Коми. По данным звонившего, пострадавший находится без создания... Вертолет санавиации вылетел на место. Состояние пострадавшего будет известно после того, как медики прилетят на место: это займет 2-3 часа", - сказал собеседник агентства.