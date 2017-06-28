Тюменский драмтеатр представит в Екатеринбурге свои лучшие спектакли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Один из старейших театров Урала и Сибири - Тюменский большой драматический театр (ТБДТ) начинает гастроли в Екатеринбурге, где представит пять своих спектаклей. Об этом сообщили в среду в Свердловском драмтеатре, на сцене которого пройдут гастроли Тюменского театра.
"Тюменский большой драматический театр привез в Екатеринбург свои театральные хиты. Гастроли пройдут с 28 июня по 2 июля на сцене Свердловского драматического театра. Последний раз ТБДТ был в Екатеринбурге семь лет назад", - сообщили в Свердловском драмтеатре.
"Тюменский драматический театр является одним из старейших театров Урала и Сибири, в наступающем году коллектив отметит свое 160-летие. Мы стараемся бережно сохранять традиции русского репертуарного театра и при этом активно смотреть в будущее. К сожалению, мы не частые гости в Екатеринбурге, и поэтому решили привезти самые яркие "жемчужины" нашей афиши, их большую часть объединяет имя режиссера, которого не надо представлять театралам столицы Урала: Александр Львович Баргман. Основа нашего репертуара - именно его спектакли", - сказал директор ТБДТ Сергей Осинцев.
Откроет гастроли спектакль "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". "Это один из самых необычных спектаклей ТБДТ, который идет с большим успехом в Тюмени более шести лет. Постановщики умудряются объединить в одном сценическом пространстве три театра: собственно, Тюменский театр драмы, труппа которого "примеряет" на себя булгаковский текст, "театр" жизни самого Жана-Батиста Мольера и, наконец, его авторский театр, разыгрывающий представления на сцене "Пале-Рояль", - рассказали организаторы.
Тюменский театр представит постановку "С любимыми не расставайтесь", в которой текст поэта Александра Володина переплетается со стихами Бориса Пастернака, Бориса Рыжего и Александра Башлачева. Также екатеринбургский зритель увидит музыкальную комедию "Ханума" в постановке режиссера и хореографа из Санкт-Петербурга Николая Реутова, спектакль "Метод Гренхольма" Жорди Гальсерана с использованием видео- технологий и пьесу Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях".
Гастрольный проект носит обменный характер: на время визита в Екатеринбург ТБДТ предоставляет свою домашнюю площадку Свердловскому драмтеатру, который представит в Тюмени шесть спектаклей.