Рассмотрение жалоб на приговор уральским полицейским по делу о пытках перенесено на 5 июля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Суд перенес на 5 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор сотрудникам полиции по делу о пытках в ОВД "Заречный" (Свердловская область). Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Николай Баторский, представляющий интересы осужденного Эдуарда Ударцева.
"Сегодня в связи с отсутствием адвокатов и рядом процессуальных моментов суд решил перенести рассмотрение апелляционных жалоб на 5 июля", - сказал собеседник агентства.
По словам Баторского, сейчас все пятеро осужденных находятся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии номер 13.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.
Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.