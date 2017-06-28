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Рассмотрение жалоб на приговор уральским полицейским по делу о пытках перенесено на 5 июля

Новости Урала
28 июня, 10:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

27 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный"

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Во время оглашения приговора сотрудникам полиции города Заречный, 27 марта 2017 г.

Во время оглашения приговора сотрудникам полиции города Заречный, 27 марта 2017 г.

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Суд перенес на 5 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор сотрудникам полиции по делу о пытках в ОВД "Заречный" (Свердловская область). Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Николай Баторский, представляющий интересы осужденного Эдуарда Ударцева.

"Сегодня в связи с отсутствием адвокатов и рядом процессуальных моментов суд решил перенести рассмотрение апелляционных жалоб на 5 июля", - сказал собеседник агентства.

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Дело о пытках в ОВД "Заречный"
© Донат Сорокин/ТАСС

Полицейские ОВД "Заречный" на Урале получили от трех до шести лет колонии за пытки

Гособвинение требует 33 года колонии для пятерых свердловских полицейских по делу о пытках

Сотрудник ОВД "Заречный" на Урале задержан при вымогательстве взятки

По словам Баторского, сейчас все пятеро осужденных находятся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии номер 13.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.

Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.

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Дело о пытках в ОВД "Заречный"
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